Онана: Мені не дозволили бути на полі, щоб допомагати команді

Голкіпер збірної Камеруну був вимушений покинути національну команду

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Камеруну Андре Онана не хотів покидати національну команду на ЧС-2022.

Про це він написав у Твіттері.

"Хочу висловити любов до своєї країни та національної збірної. Мені не дозволили бути на полі, щоб допомагати команді досягати її цілі, що я завжди й робив. Я доклав всі свої сили та енергію для вирішення ситуації що склалася, але з іншого боку не було віддачі. Деякі речі важко прийняти. Я завжди буду поважати та підтримувати рішення людей, які відповідальні за досягнення успіху нашої команди та країни".

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"Цінності, які я пропагую і як особистість, і як гравець, - це цінності, які ідентифікують мене. Це цінності, які моя сім’я прищепила мені з малечку. Представляти Камерун завжди буде привілею для мене. Віддаю всі свої сили моїм партнерам по команді. Ми вже продемонстрували, що здатні дуже далеко зайти на цьому турнірі", - написав Онана.

Нагадаємо, Неймар пропустить матч із Камеруном на чемпіонаті світу.