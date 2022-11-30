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Польща - Аргентина 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:09 2716 0
Польща - Аргентина 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

12' Ді Марія шукав довгим пасом Мессі в штрафному майданчику, але на виході зіграв голкіпер і забрав м'яч у руки.

11' Розіграли аргентинці м'яч, але до удару справа не дійшла.

10' Мессі увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут. Щесни переводить м'яч на кутовий.

9' Ді Марія пробивав з дальньої дистанції. М'яч спиною заблокував Ліонель Мессі.

8' Акунья не встиг до м'яча після діагональної передачі від Мессі.

7' Мессі прорвався по центру і пробивав по воротах, Щесни парирував удар.

6' Зелінський шукав Левандовського довгою передачею і втратив м'яч.

4' Пробивав з-за меж штрафного Бєлік, але його удар заблокували.

3' Отаменді після подачі підштовхнув суперника. Фол в атаці фіксує арбітр.

2' Ді Марія заробив перший кутовий для своєї команди.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Аргентини!

Лунає гімн Польщі!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Польща: Щенсний, Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський, Франковський, Бєлік, Крихов’як, Зелінський, Швідерський, Левандовський

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья, Де Пауль, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес, Ді Марія

Польща зіграє з Аргентиною у матчі третього туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи C у середу 30 листопада на стадіоні 974 (Рас-абу-Абуд). Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

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