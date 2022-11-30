Польща - Аргентина 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
12' Ді Марія шукав довгим пасом Мессі в штрафному майданчику, але на виході зіграв голкіпер і забрав м'яч у руки.
11' Розіграли аргентинці м'яч, але до удару справа не дійшла.
10' Мессі увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут. Щесни переводить м'яч на кутовий.
9' Ді Марія пробивав з дальньої дистанції. М'яч спиною заблокував Ліонель Мессі.
8' Акунья не встиг до м'яча після діагональної передачі від Мессі.
7' Мессі прорвався по центру і пробивав по воротах, Щесни парирував удар.
6' Зелінський шукав Левандовського довгою передачею і втратив м'яч.
4' Пробивав з-за меж штрафного Бєлік, але його удар заблокували.
3' Отаменді після подачі підштовхнув суперника. Фол в атаці фіксує арбітр.
2' Ді Марія заробив перший кутовий для своєї команди.
1' Матч розпочався!
Звучить гімн Аргентини!
Лунає гімн Польщі!
Команди виходять на поле!
Стартові склади команд:
Польща: Щенсний, Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський, Франковський, Бєлік, Крихов’як, Зелінський, Швідерський, Левандовський
Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья, Де Пауль, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес, Ді Марія
Польща зіграє з Аргентиною у матчі третього туру Чемпіонату світу-2022.
Поєдинок відбудеться у межах групи C у середу 30 листопада на стадіоні 974 (Рас-абу-Абуд). Початок о 21:00 за київським часом.
Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця