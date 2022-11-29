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Ла-Ліга закликала застосувати санкції до Ювентусу

Сьогодні 21:40 131 0
Ла-Ліга закликала застосувати санкції до Ювентусу
#Ювентус

Джерело - UA-футбол.

Ла Ліга вимагала терміново накласти санкції на Ювентус за порушення фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Це послідовна позиція і ліга подавала скаргу на "стару синьйору" ще у квітні цього року.

"Після відставки ради директорів Ювентуса пізно ввечері у понеділок, 28 листопада, Ла-Ліга вимагає негайно застосувати до клубу спортивні санкції.

Ла-Ліга вже подала офіційну скаргу на Ювентус в УЄФА у квітні 2022 року, в якій повідомила про порушення правил фінансового феєр-плей, які розслідувала італійська Guardia di Finanza.

Зокрема, у скарзі Ювентус звинувачувався в обліку трансферів вище за їхню справедливу вартість та заниження витрат на співробітників, що є порушенням фінансового феєр-плею УЄФА. Крім того, у скарзі Ювентус звинувачувався у прихованні справжньої зарплатної відомості своїх гравців.

Цього понеділка в тій же заяві, випущеній Радою директорів, представники Ювентуса визнають дуже серйозні порушення фінансової звітності, які також спрямовані, зокрема, на те, щоб ввести в оману компетентні органи УЄФА з фінансового фейр-плей.

Ла-Ліга з метою просування фінансово стійкого футболу в Європі підтримує ці скарги на Ювентус і вимагає, щоб компетентні органи негайно застосували спортивні санкції до клубу.

Ла-Ліга вже давно є одним із провідних прихильників встановлення, застосування та забезпечення дотримання суворих правил фінансової стійкості у футболі. У квітні цього року Ла Ліга подала скарги на порушення фінансового феєр-плей в УЄФА проти Ювентуса, а також проти Манчестер Сіті та Парі Сен-Жермен.

Сам іспанський турнір уже майже десять років застосовує свої правила "економічного контролю" на прохання клубів, що входять до Ла Ліги. Фінансова стійкість має першорядне значення захисту футбольного бізнесу. Захистимо наш футбол", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що вчора Рада директорів клубу подала у відставку. Аньєллі, Недвед і генеральний директор Мауріціо Аррівабене також пішли з клубу. За підсумками минулого сезону Ювентус зафіксував рекордні втрати в розмірі €254,3 млн.

Нагадаємо Ювентус отримав нового генерального директора.

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