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Чорноморець залишив албанський легіонер

Сьогодні 16:39 193 0
Філі провів у клубі лише півроку
Чорноморець залишив албанський легіонер
#Чорноморець

Джерело - ФК Чорноморець.

Чорноморець припинив співпрацю з албанським півзахисником Реальдо Філі. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він перейшов у клуб лише у серпні поточного року і встиг провести за команду 6 матчів:

"Чорноморець дякує албанському півзахиснику за професійне ставлення до справи і бажає успіхів в подальшій футбольній кар'єрі.

Реальдо Філі приїхав до України в непростий час, і це був дуже сміливий вчинок футболіста. Реальдо вже є частиною історії моряків, оскільки в першому офіційному матчі оновленого Чорноморця Романа Григорчука вийшов у стартовому складі.

Впевнені, що Філі ще не раз порадує футбольну аудиторію яскравими діями на полі. Дякуємо, Реальдо! Нових перемог і незабутніх Ігор!", - йдеться у заяві одеського клубу.

Нагадаємо Чорноморець та Металіст не визначили сильнішого в 15 турі УПЛ.

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