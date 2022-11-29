Чорноморець залишив албанський легіонер

Чорноморець припинив співпрацю з албанським півзахисником Реальдо Філі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він перейшов у клуб лише у серпні поточного року і встиг провести за команду 6 матчів:

"Чорноморець дякує албанському півзахиснику за професійне ставлення до справи і бажає успіхів в подальшій футбольній кар'єрі.

Реальдо Філі приїхав до України в непростий час, і це був дуже сміливий вчинок футболіста. Реальдо вже є частиною історії моряків, оскільки в першому офіційному матчі оновленого Чорноморця Романа Григорчука вийшов у стартовому складі.

Впевнені, що Філі ще не раз порадує футбольну аудиторію яскравими діями на полі. Дякуємо, Реальдо! Нових перемог і незабутніх Ігор!", - йдеться у заяві одеського клубу.