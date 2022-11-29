Чорноморець залишив албанський легіонер

Джерело - ФК Чорноморець.
Чорноморець припинив співпрацю з албанським півзахисником Реальдо Філі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Він перейшов у клуб лише у серпні поточного року і встиг провести за команду 6 матчів:
"Чорноморець дякує албанському півзахиснику за професійне ставлення до справи і бажає успіхів в подальшій футбольній кар'єрі.
Реальдо Філі приїхав до України в непростий час, і це був дуже сміливий вчинок футболіста. Реальдо вже є частиною історії моряків, оскільки в першому офіційному матчі оновленого Чорноморця Романа Григорчука вийшов у стартовому складі.
Впевнені, що Філі ще не раз порадує футбольну аудиторію яскравими діями на полі. Дякуємо, Реальдо! Нових перемог і незабутніх Ігор!", - йдеться у заяві одеського клубу.
Нагадаємо Чорноморець та Металіст не визначили сильнішого в 15 турі УПЛ.