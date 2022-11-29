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Шахтар оголосив про трансфер грузинського захисника

Сьогодні 16:25 274 0
Шахтар оголосив про трансфер грузинського захисника
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар оформив перехід з грузинського Сабуртало 21-річного захисника Георгія Гочолейшвілі.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Угоду з гравцем, що набуває чинності 1 січня 2023 року, розраховано на 5 років.

Георгій Гочолейшвілі - вихованець Академії Сабуртало, за головну команду якого виступав від 2020 року: зіграв 85 матчів, забив 8 м’ячів і зробив 12 гольових передач. Цього року провів 30 матчів у чемпіонаті Грузії (4 голи та 4 асисти), 2 гри в Кубку Грузії і 4 поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. На рахунку Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U21. 17 листопада 2022 року дебютував у складі національної збірної Грузії.

Основною позицією Гочолейшвілі є правий захисник. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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