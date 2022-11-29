Ван Гал: Потрібно завжди ідентифікувати себе із головною метою

Збірна Нідерландів може отримати шанс поборотися за титул на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів головний нідерландців Луї ван Гал.

"Я згоден з критикою, але у нас в активі є 17 перемог, і я думаю, що якщо подивитися на різницю м'ячів, то ми заслуговуємо на повагу. Сподіваюся, що коли ми говоримо про мету виграти чемпіонат світу, це не тиск. Потрібно завжди ідентифікувати себе із головною метою, заради якої приїхав. Неправильно говорити, що ваша мета – вийти до плей-оф чи щось таке.

Я ніколи не заявляв, що ми станемо чемпіонами світу. Я лише казав, що ми здатні на це, що ми маємо шанс", – заявив ван Гал.