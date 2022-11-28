Вся рада директорів Ювентуса подала у відставку

Джерело - Чемпіон.
Президент Ювентуса Андреа Аньєллі, віцепрезидент Павел Недвед та вся рада директорів Ювентуса вирішили подати у відставку.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Рішення про новий склад ради директорів і нову структуру клубу буде прийнято у найближчі місяці.
Андера Аньєллі був президентом клубу з 2010 року. За цей період команда 9 разів виграла чемпіонат Італії та двічі грала у фіналі Ліги чемпіонів. Павел Недвед увійшов до ради директорів клубу у 2010 році, а у 2015 році став віцепрезидентом.
Наразі Ювентус йде третім у Серії А.
Нагадаємо, Ювентус та Мілан цікавляться хавбеком збірної Польщі.