В іспанських фанатів на ЧС-2022 відібрали прапор полку Азов

На матчі ЧС-2022 Німеччина - Іспанія представники ФІФА вилучили прапор з символікою полку Азов.

Про це розповів український футболіст Роман Зозуля.

"FIFA - жертви російської пропаганди.

Вчора під час матчу Німеччина - Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою нашого героїчного полку А30В. За кілька хвилин з’явились представники FIFA і вилучили прапор, за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і є нібито забороненим.

Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові - це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованому FIFA нічого не бачать і не чують.

Сподіваюсь, що УАФ і Міністерство молоді та спорту теж відреагують на таку ганебну поведінку представників FIFA, а ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах - вибачаться і врешті вивчать історію питання не по кремлівським темникам", - відзначив Зозуля.