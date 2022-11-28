Рух у меншості вирвав нічию в Олександрії у 15 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 1:1

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Рух не визначили сильнішого в межах 15-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1. Рух грав у меншості з 58 хвилини після вилучення Климчука.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 28 листопада

Олександрія - Рух 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 80 Мірошніченко, 1:1 - 88 Карабін (пен)

Олександрія: Горох – Бабогло, Третьяков (Кобзар, 41), Ковалець (Волошин, 84), Мірошніченко, Дячук, Кожушко (Скорко, 84), Шулянський (Авагімян, 15), Демченко, Цуріков, Рибалка

Рух: Ледвій – Кітелла, Довгий, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула (Підгурський, 27) Таллес (Карабін, 74), Альваренга, Соломон (Руніч, 67), Климчук

Попередження: Климчук 12, Дячук 43, Альваренга 45+1, Ковалець 45+1, Сапуга 45+1, Кітела 47, Климчук 58, Таллес 58, Довгий 90+2, Рибалка 90+5, Мисик 90+5, Рунич 90+5

Червона картка Климчук 58 (друга жовта)