Головне
Сербія та Камерун зіграли внічию у захоплюючому матчі ЧС-2022
Сьогодні 14:02 319
Рух у меншості вирвав нічию в Олександрії у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:01 97
Південна Корея - Гана - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 14:52 668
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200
Сьогодні 11:08 35823
Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій
Сьогодні 10:25 255266
Вельс - Англія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 09:28 1102
Португалія - Уругвай: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:50 654
Бразилія - Швейцарія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:45 645
Південна Корея - Гана: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:40 1103 1
Бразилія зіграє зі Швейцарією, Португалія - з Уругваєм: розклад матчів 28 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 241
Прямі трансляції

Рух у меншості вирвав нічию в Олександрії у 15 турі УПЛ

Сьогодні 15:01 97 0
Матч завершився з рахунком 1:1
Рух у меншості вирвав нічию в Олександрії у 15 турі УПЛ
#Роман Куплевацький, #Олександрія, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Рух не визначили сильнішого в межах 15-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1. Рух грав у меншості з 58 хвилини після вилучення Климчука.

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 28 листопада

Олександрія - Рух 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 80 Мірошніченко, 1:1 - 88 Карабін (пен)

Олександрія: Горох – Бабогло, Третьяков (Кобзар, 41), Ковалець (Волошин, 84), Мірошніченко, Дячук, Кожушко (Скорко, 84), Шулянський (Авагімян, 15), Демченко, Цуріков, Рибалка

Рух: Ледвій – Кітелла, Довгий, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула (Підгурський, 27) Таллес (Карабін, 74), Альваренга, Соломон (Руніч, 67), Климчук

Попередження: Климчук 12, Дячук 43, Альваренга 45+1, Ковалець 45+1, Сапуга 45+1, Кітела 47, Климчук 58, Таллес 58, Довгий 90+2, Рибалка 90+5, Мисик 90+5, Рунич 90+5

Червона картка Климчук 58 (друга жовта)

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій 255266
Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022 Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022 3087
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 35823
Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було 9073
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 4824
Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 3382
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6421 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124272
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2218
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110515
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46257
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16902