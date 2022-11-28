Барселона запропонує Бальде довгостроковий контракт

Джерело - Чемпіон.
Барселона готує новий контракт для іспанського захисника Алекса Бальда.
Про це повідомляє Фабриціо Романо.
Нова угода 19-річного захисника буде розрахована на п'ять років. Окрім підвищення зарплати, обговорюється питання відступних.
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Очікується, що сума відступних становитиме 1 мільярд євро - таку ж суму прописано в угодах Педрі, Гаві та Феррана Торреса.
Barcelona proposal to Alejandro Balde for new contract will be a five year deal with an increased salary — also release clause will be discussed. 🚨🔵🔴 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2022
Potential release clause would be worth €1B, same as Gavi, Pedri, Koundé, Ferran Torres and more. pic.twitter.com/0O3IVUkMJB