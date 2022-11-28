Барселона запропонує Бальде довгостроковий контракт

Можливі відступні - 1 мільярд євро

Джерело - Чемпіон.

Барселона готує новий контракт для іспанського захисника Алекса Бальда.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Нова угода 19-річного захисника буде розрахована на п'ять років. Окрім підвищення зарплати, обговорюється питання відступних.

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Очікується, що сума відступних становитиме 1 мільярд євро - таку ж суму прописано в угодах Педрі, Гаві та Феррана Торреса.