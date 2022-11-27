Мессі близький до підписання угоди з Інтером Маямі Бекхема

Джерело - The Times.
Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі близький до підписання угоди з Інтером Маямі
Про це повідомляє The Times.
35-річний аргентинець може приєднатися до клубу Девіда Бекхема наприкінці поточного європейського сезону. Тоді Мессі отримає статус вільного агента.
У такому випадку Ліонель стане найбільш високооплачуваним гравцем в МЛС. Очікується, що сторони остаточно домовляться про співпрацю після ЧС-2022.
Окрім нього, Інтер також зацікавлений у запрошенні Сеска Фабрегаса та Луїса Суареса.
Нагадаємо, Мессі повторив рекорд Марадони на чемпіонатах світу.