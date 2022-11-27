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Мессі близький до підписання угоди з Інтером Маямі Бекхема

Сьогодні 20:53 162 0
35-річний аргентинець може приєднатися до клубу Девіда Бекхема
Мессі близький до підписання угоди з Інтером Маямі Бекхема
#Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Збірна Аргентини з футболу

Джерело - The Times.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі близький до підписання угоди з Інтером Маямі

Про це повідомляє The Times.

35-річний аргентинець може приєднатися до клубу Девіда Бекхема наприкінці поточного європейського сезону. Тоді Мессі отримає статус вільного агента.

У такому випадку Ліонель стане найбільш високооплачуваним гравцем в МЛС. Очікується, що сторони остаточно домовляться про співпрацю після ЧС-2022.

Окрім нього, Інтер також зацікавлений у запрошенні Сеска Фабрегаса та Луїса Суареса.

Нагадаємо, Мессі повторив рекорд Марадони на чемпіонатах світу.

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