Джерело - ESPN.
Манчестер Юнайтед готовий взимку зробити пропозицію щодо оренди вінгера Челсі Крістіана Пулишича.
Про це повідомляє ESPN.
Американця вважають потенційною заміною для Кріштіану Роналду в атакувальну ланку, адже клуб не планує робити гучних трансферів у січні.
24-річний Пулишич може стати опцією для тренерського штабу команди, який високо цінує його універсальність. При цьому МЮ розуміє ризик щодо травматичності Крістіана.
Манкуніанці намагалися запросити вінгера ще в серпні.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зацікавився 16-річним форвардом Палмейрас.