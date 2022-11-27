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Манчестер Юнайтед готовий орендувати Пулишича

Сьогодні 20:39 118 0
Пулішич може стати опцією для тренерського штабу команди, який високо цінує його універсальність
Манчестер Юнайтед готовий орендувати Пулишича
#Манчестер Юнайтед, #Пулишич, #Челсі

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед готовий взимку зробити пропозицію щодо оренди вінгера Челсі Крістіана Пулишича.

Про це повідомляє ESPN.

Американця вважають потенційною заміною для Кріштіану Роналду в атакувальну ланку, адже клуб не планує робити гучних трансферів у січні.

24-річний Пулишич може стати опцією для тренерського штабу команди, який високо цінує його універсальність. При цьому МЮ розуміє ризик щодо травматичності Крістіана.

Манкуніанці намагалися запросити вінгера ще в серпні.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зацікавився 16-річним форвардом Палмейрас.

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