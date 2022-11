Захисник збірної Коста-Рики Кейшер Фуллер став найкращим гравцем матчу з Японією (1:0).

Про це повідомляє ФІФА.

Фуллер забив переможний гол своєї команди і зберіг шанси Коста-Рики на вихід у плей-оф турніру.

Keysher Fuller can think of more than a couple of teammates he'd give his @Budweiser Player of the Match award to 🎙@Budfootball #YoursToTake #BudweiserWorldCup pic.twitter.com/PX1QIGmn8S