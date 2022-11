Девіс забив перший гол збірної Канади на чемпіонатах світу

Латераль збірної Канади Альфонсо Девіс на 2-й хвилині відкрив рахунок у матчі проти Хорватії.

Про це повідомляє William Hill.

Цей гол став для національної команди дебютним на чемпіонатах світу.

Alphonso Davies is the first man in the nation’s history to score a World Cup goal for Canada.



The wait is finally over. 🇨🇦