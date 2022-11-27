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Девіс забив перший гол збірної Канади на чемпіонатах світу

Сьогодні 18:59 251 0
Цей гол став для національної команди дебютним на чемпіонатах світу
Девіс забив перший гол збірної Канади на чемпіонатах світу

Джерело - Чемпіон.

Латераль збірної Канади Альфонсо Девіс на 2-й хвилині відкрив рахунок у матчі проти Хорватії.

Про це повідомляє William Hill.

Цей гол став для національної команди дебютним на чемпіонатах світу.

Канадці лише вдруге беруть участь на турнірі - у 1986 році вони програли усі три зустрічі із загальним рахунком 0:5. Тоді збірна перебувала в одній групі з СРСР, Угорщиною та Францією.

Після першого тайму Канада поступається з рахунком 2:1.

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