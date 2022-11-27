Іран скаржитиметься на США в Комітет етики ФІФА

Джерело - Tasnim News Agency.

Юридичний радник Федерації футболу Ірану повідомив, що організація подасть скаргу на збірну США до Комітету етики ФІФА через неповагу до державного прапора країни.

Про це повідомляє Tasnim News Agency.

Офіційний акаунт американської збірної у твіттері опублікував після 2-го туру турнірну таблицю групи B, на якій прапор Ірану був зображений без державного герба.

Представники федерації футболу Ірану вважають, що це порушення статуту ФІФА та пункту про дискримінацію, і це порушення може каратися навіть 10-матчевую дискваліфікацією.