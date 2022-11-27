Перейра зламав 3 ребра на тренуванні збірної Португалії

Португалець може більше не зіграти на ЧС-2022

Джерело - Zawya.

Захисник ПСЖ Данілу Перейра травмувався на тренуванні збірної Португалії у суботу.

Про це повідомляє Zawya.

31-річний футболіст зламав три ребра та точно пропустить заключні матчі команди на груповій стадії.

Данілу також пройде додаткові обстеження, які дадуть зрозуміти, чи матиме він шанс зіграти на турнірі у випадку потрапляння португальців до плей-оф.

Наступний матч збірна Португалії проведе 28 листопада проти Уругваю. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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