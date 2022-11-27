Львів програв Колосу у 15 турі УПЛ

Муравський отримав червону картку та привіз пенальті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги Львів зазнав домашньої поразки від ковалівського Колоса.

На 68-ій хвилині матчу Муравський припустився прикрої помилки - біля власних воріт його обікрав Оріховський. Захисник львівської команди, намагаючись зупинити гравця Колоса, порушив правила проти нього у власному штрафного майданчику - пенальті та вилучення. Сам потерпілий ударом з точки переграв голкіпера Львова.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Колоса.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 27 листопада

Львів - Колос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Оріховський (пен)

ФК Львів: Олександр Ільющенков, Назарій Муравський, Артем Вовкун (Михайло Шишка 59), Віталій Бойко (Артур Ременяк 80, Віталій Михайлів 85), Владислав Бугай, Назарій Нич (Борис Крушинський 46), Роман Никитюк, Павло Полегенько, Сергій Сімінін, Артем Мільченко, Олександр Васильєв

Колос: Євген Волинець, Євген Смирний (Олег Ільїн 54), Павло Оріховський (Сергій М'якушко 79), Вадим Мілько, Євген Новак, Денис Безбородько (Володимир Лисенко 70), Олексій Зозуля, Владислав Ємець, Сергій Чоботенко, Сергій Болбат (Євген Задоя 79), Андрій Богданов

Попередження: Роман Никитюк 52 - Сергій Чоботенко 7, Євген Смирний 48, Владислав Ємець 62

Вилучення: Назарій Муравський 68