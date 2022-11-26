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Гармаш зіграв 350-й матч за Динамо

Сьогодні 21:25 246 0
Гармаш став 11-м гравцем киян за всю історію, які досягли цього рубежу
Гармаш зіграв 350-й матч за Динамо
#Денис Гармаш, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15 туру УПЛ Динамо - Металіст 1925 свій 350-й матч на клубному рівні у складі "біло-синіх" провів Денис Гармаш.

З цих 350 матчів 227 ігор Гармаш зіграв у чемпіонатах України , 28 – у Кубку України, 88 - у єврокубках та 7 – у Суперкубку України. Він став 11-м гравцем киян за всю історію, які досягли цього рубежу.

Гармаш дебютував у складі Динамо 31 жовтня 2007 року в матчі 1/8 фіналу Кубка України, долучившись до виїзної перемоги над командою ІгроСервіс (Сімферополь) – 4:1.

Нагадаємо, Динамо не змогло переграти Металіст 1925 у 15 турі УПЛ.

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