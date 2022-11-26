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Вірт: Технічні футболісти Вереса нічого не змогли створити на такому полі

Сьогодні 19:25 82 0
Юрій Вірт прокоментував поразку від Інгульця
Вірт: Технічні футболісти Вереса нічого не змогли створити на такому полі
#Верес, #Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Вірт

Джерело - nkveres.com.

Гравці Вереса не змогли показати комбінаційний футбол у грі проти Інгульця через стан поля у Петровому.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Коли ми приїхали до Петрового, побачили поле - зрозуміли, що комбінаційного футболу тут не буде. Натомість, буде багато боротьби. Це підтвердила і сама гра. 

У першому таймі футболісти Інгульця грали трохи агресивніше. Вони забили і мали ще дві стовідсоткових нагоди. Добре в цих епізодах зіграв Богдан Когут.

У перерві ми намагалися внести корективи у гру. Через центр нам не вдавалося атакувати. Намагалися вмикати фланги і додавати швидкості. У принципі, другим таймом я задоволений. Ми багато атакували, створювали моменти. На жаль, не забили. Мало забиваємо в останніх матчах. 

Результат - не на нашу користь. Було важко. Бо наші технічні футболісти нічого не змогли створити на такому полі. Намагалися зіграти за рахунок швидкості, бійцівських якостей. Не вийшло. Будемо готуватися до другого кола чемпіонату.

Щодо вилучення Владислава Шарая - я так зрозумів, що за лайку він отримав друге попередження. Щодо суддівства загалом - я багато рішень арбітра не зрозумів. Він в обидва боки багато помилявся. Це не виправдання нашої поразки, але арбітр помилявся дуже багато.", - відзначив Вірт.

Нагадаємо, Інгулець у болотяному матчі здолав Верес у 15 турі УПЛ.

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