Інгулець у болотяному матчі здолав Верес у 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Інгулець здобув мінімальну перемогу над Вересом у межах 15-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Артем Сітало.
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 26 листопада
Інгулець - Верес 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 13 Сітало
Інгулець: Паламарчук, Запорожець, Клименко (Коробенко 54), Марусич (Одарюк 64), Сітало (Блізніченко 77), Кучеренко, Смоляков, Нагієв (Сидоренко 77), Ковальов, Поспєлов, Кухарук (Саків 77)
Верес: Когут, Гагун, Вовченко, Дахновський (Сергійчук 79), Лебеденко (Курко 73), Пасіч, Кучеров, Мірошник, Пасіч, Шарай, Гайдучик
Попередження: Вовченко 41, Кучеренко 48, Одарюк 65, Запорожець 73, Сергійчук 81, Шарай 84, Шарай 85, Когут 90+1
Червона картка: Шарай (друга жовта)