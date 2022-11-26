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Інгулець у болотяному матчі здолав Верес у 15 турі УПЛ

Сьогодні 14:56 110 0
Єдиний гол у матчі забив Артем Сітало
Інгулець у болотяному матчі здолав Верес у 15 турі УПЛ
#Верес, #Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець здобув мінімальну перемогу над Вересом у межах 15-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Артем Сітало.

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 26 листопада

Інгулець - Верес 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Сітало

Інгулець: Паламарчук, Запорожець, Клименко (Коробенко 54), Марусич (Одарюк 64), Сітало (Блізніченко 77), Кучеренко, Смоляков, Нагієв (Сидоренко 77), Ковальов, Поспєлов, Кухарук (Саків 77)

Верес: Когут, Гагун, Вовченко, Дахновський (Сергійчук 79), Лебеденко (Курко 73), Пасіч, Кучеров, Мірошник, Пасіч, Шарай, Гайдучик

Попередження: Вовченко 41, Кучеренко 48, Одарюк 65, Запорожець 73, Сергійчук 81, Шарай 84, Шарай 85, Когут 90+1

Червона картка: Шарай (друга жовта)

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