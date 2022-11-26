Динамо - Металіст 1925 0:0: Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо розписало мирову з Металістом 1925 у межах 15-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 26 листопада
Динамо Київ - Металіст 1925 0:0
Динамо Київ: Нещерет – Вівчаренко (Дубінчак, 62), Попов, Забарний, Караваєв (Перріс, 83) – Сидорчук – Кабаєв (Гармаш, 46), Лонвейк (Шепелєв, 61), Буяльський, Циганков – Ванат (Бєсєдін, 46)
Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Ткачук, Жичиков – Вачіберадзе (Мартинюк, 57) – Ременюк, Кравченко (Шершень, 83), Габелок, Русин – Борячук (Чирук, 76)
Попередження: Ткачук 24, Курило 33, Караваєв 54, Капінус 71, Бєсєдін 90+1, Буяльський 90+2