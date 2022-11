Вінгер збірної США Крітіан Пулишич став найкращим гравцем матчу з Англією (0:0).

Про це повідомляє ФІФА.

Американець чотири рази пробивав по воротам Джордана Пікфорда. Один із його ударів влучив у поперечку.

Captain America 🇺🇸🦅 Leading the line for the @USMNT as they keep fighting to advance from Group B.



