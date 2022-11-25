Дешам виділив силу збірної Данії

Збірну Данії може завдати багато клопоту будь-якій національній команді.

Про це розповів головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

"В нас дійсно були складнощі у матчі проти Данії. Збірна Данії дуже сильна та недооцінена збірна. Про це я вже неодноразово казав.

У наших матчах данці завдали нам багато клопоту. Тому ми маємо переконатися, що змінимо цю тенденцію, не кажучи вже про реванш.

Данія — одна з тих команд, яка завжди здатна змінити свою систему, перебудуватись під час матчу, що може призвести до різних труднощів", — сказав Дешам.