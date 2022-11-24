Спортивний директор Ліверпуля покинув клуб

Джерело - isport.ua.
Спортивний директор Ліверпуля Джуліан Ворд залишить свою посаду після закінчення сезону лише через рік після призначення.
Про це повідомляє The Telegraph.
Ворд замінив Майкла Едвардса, який пішов з цієї посади минулого літа. Нинішній директор "червоних" повідомив власників клубу, що має намір відпочити від футболу після сезону-2022/23.
Джерела в Ліверпулі назвали це рішення "несподіваним і розчаровуючим". Також вже були названі імена потенційних змінників Ворда: його можуть замінити голова відділу найму Дейв Феллоуз або головний скаут Баррі Гантер.
Джуліан Ворд пропрацював у Ліверпулі 11 років і тісно співпрацював із Едвардсом. У зв'язку з цим існує ймовірність, що вони можуть відновити співпрацю, коли Едвардс зробить наступний крок у своїй кар'єрі.