Спортивний директор Ліверпуля покинув клуб

Співробітник хоче відпочити від футбольних справ.

Спортивний директор Ліверпуля Джуліан Ворд залишить свою посаду після закінчення сезону лише через рік після призначення.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ворд замінив Майкла Едвардса, який пішов з цієї посади минулого літа. Нинішній директор "червоних" повідомив власників клубу, що має намір відпочити від футболу після сезону-2022/23.

Джерела в Ліверпулі назвали це рішення "несподіваним і розчаровуючим". Також вже були названі імена потенційних змінників Ворда: його можуть замінити голова відділу найму Дейв Феллоуз або головний скаут Баррі Гантер.

Джуліан Ворд пропрацював у Ліверпулі 11 років і тісно співпрацював із Едвардсом. У зв'язку з цим існує ймовірність, що вони можуть відновити співпрацю, коли Едвардс зробить наступний крок у своїй кар'єрі.