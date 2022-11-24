Чернігів переграв Гірник-Спорт у 2 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі другого туру Першої ліги у групі Б Чернігів на виїзді впевнено обіграв Гірник-Спорт.
Матч завершився з рахунком 2:0.
Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 24 листопада
Гірник -Спорт – Чернігів 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Сердюк, 0:2 - 46 Ментей
Гірник-Спорт (старт): Коваленко – Д. Шинкаренко, Цвіренко, Ніколишин, Малаки, Громенко, Сеницький, Підручний, Бодня, Посєвкін, Горбаченко
Чернігів (старт): Ширай – Лакеєнко, Галстян, Шумило, Мирослав Сердюк, Бибик, Мироненко, Койдан, Сіраш, Ментей, Кулик