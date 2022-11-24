З Роналду та Фернандешом - стартові склади на матч Португалія - Гана

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1 туру в групі Н на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Португалії протистоятиме збірній Гани.

Стартові склади команд:

Португалія: Кошта, Геррейру, Перейра, Діаш, Канселу, Фернандеш, Невеш, Б. Сілва, Феліш, Роналду, Отавіу.

Запасні: Патрісіу, Са, Далот, Пепе, Пальїнья, Андре Сілва, Карвалью, Леау, Вітінья, Маріу, Орта, Нунеш, Антоніу Сілва, Рамуш.

Гана: Аті-Зігі, Баба, Салісу, Амарті, Джику, Сейду, А. Аю, Самед, Партей, Кудус, Вільямс.

Запасні: Ібрагім, Нуруден, Лемпті, Одої, Овусу, Іссахаку, Кьєрех, Букарі, Афріє, Менса, Айду, Сулемана, Сова, Семеньйо.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.