Нападник збірної Англії Гаррі Кейн зможе зіграти в матчі 2-го туру ЧС-2022 проти США.

Про це повідомив наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"З Гаррі все гаразд. Він працював трохи окремо від групи, але все добре для вечора п'ятниці. У середу він пройшов обстеження, щоб переконатись, що все добре", - сказав Саутгейт.