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Кейн зможе зіграти проти США

Сьогодні 17:19 236 0
Лідер збірної Англії відновився від пошкодження
Кейн зможе зіграти проти США
#Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Гаррі Кейн

Джерело - BBC.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн зможе зіграти в матчі 2-го туру ЧС-2022 проти США.

Про це повідомив наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"З Гаррі все гаразд. Він працював трохи окремо від групи, але все добре для вечора п'ятниці. У середу він пройшов обстеження, щоб переконатись, що все добре", - сказав Саутгейт.

Матч Англія - США на ЧС-2022 відбудеться 25 листопада. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Кейн отримав пошкодження у матчі 1-го туру проти Ірану (6:2).

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