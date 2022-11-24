Джерело - BBC.
Нападник збірної Англії Гаррі Кейн зможе зіграти в матчі 2-го туру ЧС-2022 проти США.
Про це повідомив наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт.
"З Гаррі все гаразд. Він працював трохи окремо від групи, але все добре для вечора п'ятниці. У середу він пройшов обстеження, щоб переконатись, що все добре", - сказав Саутгейт.
Матч Англія - США на ЧС-2022 відбудеться 25 листопада. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Кейн отримав пошкодження у матчі 1-го туру проти Ірану (6:2).