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Протасов заявив про вихід з НОК України

Сьогодні 17:37 508 0
Протасов не хоче бути в НОК України разом з представниками ОПЗЖ
Протасов заявив про вихід з НОК України
#Олег Протасов

Джерело - Чемпіон.

Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов повідомив, що подав заяву на виключення зі складу членів Національного олімпійського комітету України.

"Написав заяву при вихід зі складу членів Національного олімпійського комітету України. 

Чому? Відповідь очевидна. Вже минув тиждень з того часу, як стало відомо про входження до нового складу НОКу низки представників проросійської ОПЗЖ. А  виключили з членів Комітету після широкого суспільного резонансу тільки двох з них. Решта лишаються на своїх місцях. 

Тому іншого виходу я не бачу, окрім як довести розпочате до кінця. Виходжу зі складу НОК і всіх колег-патріотів запрошую зробити так само", - розповів Протасов.

Раніше через включення до складу НОК Григорія Суркіса і Нестора Шуфрича зі складу організації вийшли Андрій Шевченко, Жан Беленюк, Андрій Кожемякін, Євген Пронін та Георгій Зубко.

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