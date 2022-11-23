Марокко - Хорватія 0:0: Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна Марокко зіграла внічию з Хорватією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.
Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група F, 1 тур
23 листопада, 2022 рік
Марокко - Хорватія 0:0
Повну версію матчу дивіться тут.
Марокко: Буну, Хакімі, Саїс, Агерд, Мазрауї (Аттійят-алла, 60), Амрабат, Амалла, Унаї (Сабірі, 82), Зієш, Буфаль (Ез Абде, 65), Ен-Несірі (Амдалла, 81).
Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Модрич, Ковачич (Маєр, 79), Брозович, Перішич (Оршич, 90), Влашич (Пашалич, 46), Крамарич (Лівая, 71).
Попередження: Амрабат, 78.