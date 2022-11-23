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Ньюкасл відмовився від трансферу Роналду

Сьогодні 18:11 197 0
Кріштіану Роналду не перейде у Ньюкасл
Ньюкасл відмовився від трансферу Роналду
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Ньюкасл не зацікавлений у послугах Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє ESPN.

Сороки виключили цю можливість практично відразу.

Повідомляється, що агент португальця Жорже Мендеш звертався до Ньюкасла щодо трансферу, але клуб не може підписати 37-річного футболіста, навіть якби захотів, через нинішню структуру зарплатної відомості.

Навіть у разі скорочення зарплати на 30%, головний тренер Ньюкасла Едді Гау хоче зберегти у клубі відносну фінансову рівність у питанні зарплат футболістів.

Раніше повідомлялося, що клуб із АПЛ може підписати Роналду.

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