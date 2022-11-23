Ньюкасл відмовився від трансферу Роналду

Джерело - football.ua.
Ньюкасл не зацікавлений у послугах Кріштіану Роналду.
Про це повідомляє ESPN.
Сороки виключили цю можливість практично відразу.
Повідомляється, що агент португальця Жорже Мендеш звертався до Ньюкасла щодо трансферу, але клуб не може підписати 37-річного футболіста, навіть якби захотів, через нинішню структуру зарплатної відомості.
Навіть у разі скорочення зарплати на 30%, головний тренер Ньюкасла Едді Гау хоче зберегти у клубі відносну фінансову рівність у питанні зарплат футболістів.
Раніше повідомлялося, що клуб із АПЛ може підписати Роналду.