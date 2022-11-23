Манчестер Сіті продовжив контракт з Гвардіолою

Гвардіола отримав новий контракт

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола підписав новий контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу

Оновлений договір 51-річного спеціаліста розрахований ще на два сезони - до літа 2025 року. Попередній контракт тренера завершувався влітку 2023 року.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. Під його керівництвом "містяни" чотири рази ставали чемпіонами, завоювали Кубок Англії, чотири Кубки англійської ліги та два Суперкубки Англії.

Раніше Гвардіола розкритикував рішення провести ЧС-2022 посеред клубного сезону.