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Манчестер Сіті продовжив контракт з Гвардіолою

Сьогодні 16:22 110 0
Гвардіола отримав новий контракт
Манчестер Сіті продовжив контракт з Гвардіолою
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - mancity.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола підписав новий контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу

Оновлений договір 51-річного спеціаліста розрахований ще на два сезони - до літа 2025 року. Попередній контракт тренера завершувався влітку 2023 року.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. Під його керівництвом "містяни" чотири рази ставали чемпіонами, завоювали Кубок Англії, чотири Кубки англійської ліги та два Суперкубки Англії.

Раніше Гвардіола розкритикував рішення провести ЧС-2022 посеред клубного сезону.

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