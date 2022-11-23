Рома підписала норвезького нападника

Джерело - asroma.com.
Нападник Буде/Глімт Ола Сольбаккен став гравцем Роми.
Про це повідомляє пресслужба римського клубу.
24-річний норвежець приєднається до римського клубу у січні на правах вільного агента: його поточний контракт діє до кінця календарного року.
У складі Роми Сольбаккен виступатиме під 18-м номером.
У нинішньому сезоні на рахунку форварда 4 голи та 8 асистів у 23 матчах за Буде/Глімт у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 2 млн євро. Сольбаккен провів 4 матчі у складі збірної Норвегії.