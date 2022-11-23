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Рома підписала норвезького нападника

Сьогодні 20:10 195 0
Ола Сольбаккен перейшов у Рому
Рома підписала норвезького нападника
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ола Сольбаккен

Джерело - asroma.com.

Нападник Буде/Глімт Ола Сольбаккен став гравцем Роми.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

24-річний норвежець приєднається до римського клубу у січні на правах вільного агента: його поточний контракт діє до кінця календарного року.

 У складі Роми Сольбаккен виступатиме під 18-м номером.

У нинішньому сезоні на рахунку форварда 4 голи та 8 асистів у 23 матчах за Буде/Глімт у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 2 млн євро. Сольбаккен провів 4 матчі у складі збірної Норвегії.

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