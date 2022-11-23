Шахтар дотиснув Ворсклу у 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 15 турі УПЛ Шахтар обіграв Ворсклу.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь донецького клубу.
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 23 листопада
Шахтар - Ворскла 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Судаков, 2:0 - 27 Криськів, 2:1 - 62 Сефері, 2:2 - 75 Челядін, 3:2 - 86 Мудрик (пен)
Шахтар: Трубін, Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Судаков, Криськів, Очеретько, Мудрик, Траоре.
Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Степанюк, Сефері, Павлюк, Кравець, Бацула, Челядін, Юрченко, Феліпе.