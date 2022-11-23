Головне
Збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022
Вчора 23:00 781
Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 08:30 872
Німеччина та Бельгія розпочинають: розклад матчів 23 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:01 592
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 20:55 1069
Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022
Вчора 19:55 421
Павелко намагався заховатися від журналістів біля приміщення генпрокуратури України
Вчора 19:24 627
Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022
Вчора 17:16 319
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 16:00 3023
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії
Вчора 14:29 1354
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
Вчора 14:07 1266 1
Прямі трансляції

Марокко - Хорватія: стартові склади команд

Сьогодні 11:24 295 0
Початок матчу о 12:00
Марокко - Хорватія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Збірна Марокко зіграє з Хорватією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.

Стартові склади команд:

Марокко: Буну, Хакімі, Мазрауї, Аґерд, Саїс, Амрабат, Оунахі, Амалла, Зієш, Буфаль, Ен-Несірі

Запасні: Мунір, Таньяуті, Хамдала, Зарурі, Сабірі, Шаїр, Абухляль, Ель-Ямік, Ашраф, Шеддіра, Ель-Ханнус, Бадр, Аттіят-Алла, Ях’я

Хорватія: Ливакович, Ловрен, Соса, Гвардіол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Крамарич, Влашич

Запасні: Грбич, Івушич, Віда, Шутало, Сучич, Станишич, Баришич, Ерлич, Маєр, Якич, Пашалич, Лівая, Будимир, Петкович, Оршич

Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Франція - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1382
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО 3023
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1912
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії 1354
Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється 1839
Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією 6474
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102202
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57633 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94180 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11469 3
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47212
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7208