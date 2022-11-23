Марокко - Хорватія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Збірна Марокко зіграє з Хорватією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.
Стартові склади команд:
Марокко: Буну, Хакімі, Мазрауї, Аґерд, Саїс, Амрабат, Оунахі, Амалла, Зієш, Буфаль, Ен-Несірі
Запасні: Мунір, Таньяуті, Хамдала, Зарурі, Сабірі, Шаїр, Абухляль, Ель-Ямік, Ашраф, Шеддіра, Ель-Ханнус, Бадр, Аттіят-Алла, Ях’я
Хорватія: Ливакович, Ловрен, Соса, Гвардіол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Крамарич, Влашич
Запасні: Грбич, Івушич, Віда, Шутало, Сучич, Станишич, Баришич, Ерлич, Маєр, Якич, Пашалич, Лівая, Будимир, Петкович, Оршич
Початок матчу о 12:00 за київським часом.