Кочергін претендує на звання гравця місяця у чемпіонаті Польщі

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Ракува Владислав Кочергін потрапив у список претендентів на звання найкращого футболіста Екстракляси у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Він провів 3 повних матчі, в одному - відзначився дублем за 3 хвилини.

Також на звання найкращого гравця листопада у чемпіонаті Польщі претендують 2 одноклубники Кочергіна - форвард Владіславс Гутковскіс та правий фулбек Фран Тудор.

Всього у списку на нагороду 10 гравців.