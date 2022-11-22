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Кочергін претендує на звання гравця місяця у чемпіонаті Польщі

Сьогодні 21:55 130 0
Кочергін претендує на звання гравця місяця у чемпіонаті Польщі
#Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Ракува Владислав Кочергін потрапив у список претендентів на звання найкращого футболіста Екстракляси у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Він провів 3 повних матчі, в одному - відзначився дублем за 3 хвилини.

Також на звання найкращого гравця листопада у чемпіонаті Польщі претендують 2 одноклубники Кочергіна - форвард Владіславс Гутковскіс та правий фулбек Фран Тудор.

Всього у списку на нагороду 10 гравців.

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