Кочергін претендує на звання гравця місяця у чемпіонаті Польщі

Джерело - Чемпіон.
Хавбек Ракува Владислав Кочергін потрапив у список претендентів на звання найкращого футболіста Екстракляси у листопаді.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Він провів 3 повних матчі, в одному - відзначився дублем за 3 хвилини.
Також на звання найкращого гравця листопада у чемпіонаті Польщі претендують 2 одноклубники Кочергіна - форвард Владіславс Гутковскіс та правий фулбек Фран Тудор.
Всього у списку на нагороду 10 гравців.
Dla kogo ostatnie takie wyróżnienie w 2022 roku? 🌟 pic.twitter.com/Clw7EaDSQT— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) November 21, 2022