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Федецький: Президент ФІФА – повний неадекват, продажна людина

Сьогодні 12:12 190 0
Артем Федецький розкритикував позицію президента ФІФА Джанні Інфантіно
Федецький: Президент ФІФА – повний неадекват, продажна людина
#ФІФА, #Інфантіно, #Артем Федецький

Джерело - sportarena.com.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно зробив неадекватні заяви щодо війни в Україні перед стартом чемпіонату світу-2022.

Про це розповів ексгравець збірної України Артем Федецький.

"Коли практично весь світ підтримує Україну, ми чекаємо на реакцію ФІФА, де має бути дискваліфікація, повна ізоляція від абсолютного всього, а вони реагують зовсім по-іншому — продають трансляцію ЧС-2022 росії. Ми розуміємо, що там є повна корупція, повна залежність ФІФА від Росії. І, на жаль, так відбувається. Це реалії.

Ми бачимо, з яким скандалом відбувається цей чемпіонат світу, з якими людськими жертвами будувалися ці стадіони. Це не просто так береться. Звичайні робітники з Пакистану, з інших країн просто гинули на виробництві і це сприймалося як належне.

Також реакція ФІФА на події України. Вони (працівники ФІФА) зовсім ручні люди. Інфантіно – людина, яка продала себе за гроші, продала абсолютно все, що можна. Не знаю як реагувати. У мене просто ненависть до всього, особливо до того москальсько-рашистського. Тому мені цей чемпіонат світу абсолютно не цікавий.

Хочеться сказати: "Джанні – ти дебіл чи ні?". Чи зупинимо війну на місяць? Тобто давайте ось цього місяця мирні люди гинуть, а як буде чемпіонат світу, то не стрілятимемо, нехай люди поживуть, а потім знову продовжимо. Це повний неадекват. Я розумію за його словами тільки одне – це продажна людина, яка за гроші продала б будь-кому свою жалюгідну душу. Мабуть, і дияволу. Не треба звертати на них увагу", – сказав Федецький.

Раніше президент ФІФА закликав припинити війну в Україні на час ЧС-2022.

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