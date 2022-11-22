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Верес - Динамо Київ 0:1: Огляд матчу

Сьогодні 10:38 131 0
Огляд матчу Верес - Динамо Київ
Верес - Динамо Київ 0:1: Огляд матчу
#Верес, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 14 турі УПЛ Верес у домашньому матчі поступився Динамо.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 21 листопада

Верес - Динамо Київ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 27 Циганков

Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч Є., Кльоц (Курко 85), Кучеров, Дахновський (Шестаков 80), Лебеденко, Шарай, Гайдучик (Сергійчук 75)

Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим

Динамо: Бущан, Тимчик (Караваєв 66), Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв (Гармаш 46), Циганков, Буяльський, Лонвейк (Андрієвський 46), Ванат (Бєсєдін 66)

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора

Попередження: Дубінчак 69

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