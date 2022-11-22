Верес - Динамо Київ 0:1: Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 14 турі УПЛ Верес у домашньому матчі поступився Динамо.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 21 листопада
Верес - Динамо Київ 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 27 Циганков
Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч Є., Кльоц (Курко 85), Кучеров, Дахновський (Шестаков 80), Лебеденко, Шарай, Гайдучик (Сергійчук 75)
Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим
Динамо: Бущан, Тимчик (Караваєв 66), Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв (Гармаш 46), Циганков, Буяльський, Лонвейк (Андрієвський 46), Ванат (Бєсєдін 66)
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора
Попередження: Дубінчак 69