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Ротань: Матчі проти Ізраїлю та Грузії дали багато інформації

Сьогодні 10:24 192 0
Руслан Ротань прокоментував товариські матчі.
Ротань: Матчі проти Ізраїлю та Грузії дали багато інформації
Фото - УАФ
#Руслан Ротань

Джерело - uaf.ua.

Товариські матчі молодіжної збірної України проти Ізраїлю та Грузії надали достатньо інформації для тренерського штабу збірної.

Про це розповів головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань.

"Я вважаю, що спаринг із грузинами вийшов досить інформативним і корисним. Ми зіграли з хорошою командою, яка також готується до чемпіонату Європи. Взагалі ці два матчі дали нам дуже багато інформації як щодо найближчого резерву, так і щодо хлопців, які готуватимуться до Євро. Також ми переглянули гравців, які готуватимуться до наступного відбіркового циклу. Цей збір став своєрідним зернятком, з якого народжується нова команда і продовжується інша.

На сьогодні в нас 14 дебютантів. Це дуже приємно. Радує те, що за кордоном з'являється багато хлопців, які грають. Що стосується їхньої поїздки на Євро, то для всіх двері відкриті. Попереду у нас весняний збір, а влітку починається турнір. У всіх хлопців є час, щоб показати себе, вони мають шанси потрапити на чемпіонат Європи.

На 27 березня є попередня домовленість про виїзний спаринг з італійцями. Щодо другого матчу тривають переговори, десь у районі Нового року визначимося із суперником", - розповів Ротань.

Раніше молодіжна збірна України зіграла внічию з Грузією у товариському матчі.

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