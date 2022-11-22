Ротань: Матчі проти Ізраїлю та Грузії дали багато інформації

Товариські матчі молодіжної збірної України проти Ізраїлю та Грузії надали достатньо інформації для тренерського штабу збірної.

Про це розповів головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань.

"Я вважаю, що спаринг із грузинами вийшов досить інформативним і корисним. Ми зіграли з хорошою командою, яка також готується до чемпіонату Європи. Взагалі ці два матчі дали нам дуже багато інформації як щодо найближчого резерву, так і щодо хлопців, які готуватимуться до Євро. Також ми переглянули гравців, які готуватимуться до наступного відбіркового циклу. Цей збір став своєрідним зернятком, з якого народжується нова команда і продовжується інша.

На сьогодні в нас 14 дебютантів. Це дуже приємно. Радує те, що за кордоном з'являється багато хлопців, які грають. Що стосується їхньої поїздки на Євро, то для всіх двері відкриті. Попереду у нас весняний збір, а влітку починається турнір. У всіх хлопців є час, щоб показати себе, вони мають шанси потрапити на чемпіонат Європи.

На 27 березня є попередня домовленість про виїзний спаринг з італійцями. Щодо другого матчу тривають переговори, десь у районі Нового року визначимося із суперником", - розповів Ротань.