Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна України зіграла внічию з Грузією у товариському матчі.
Гра завершилась з рахунком 1:1.
Товариський матч
21 листопада
Грузія U-21 - Україна U-21 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 63 Кащук, 1:1 - 70 Гвадагіані
Грузія (U-21): Куталадзе, Гелашвілі (Мамагейшвілі, 74), Каландадзе, Гвадагіані, Азарові, Меквабішвілі (к), Гуляшвілі (Поцхверія, 90+2), Гагуа (Л. Хорхелі, 90+2), Майсурадзе (Капанадзе, 46), Н. Хорхелі (Квернадзе, 58), Гагнідзе.
Україна (U-21): Кінарейкін (Твардовський, 46), Кузик (Фарина, 79), Слюсар, Якуба, Лях, Бунчуков (Михайленко, 46), Желізко (к), Кулаковський (Сапуга, 66), Кащук, Краснопір (Гончарук, 84), Сігеєв (Кучерявий, 66).