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Баварія запропонувала контракт Тюраму

Сьогодні 22:19 193 0
Маркус Тюрам може змінити клуб
Баварія запропонувала контракт Тюраму
Фото - gettyimages
#Маркус Тюрам

Джерело - Чемпіон.

Нападник менхенгладбаської Боруссії Маркус Тюрам може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У 25-річного француза закінчується контракт наступного літа і Баварія має намір скористатися цим моментом і вже запропонувала гравцеві угоду на п'ять років.

Водночас, Боруссія розуміє ситуацію і хоче продати футболіста в січні за 10 мільйонів євро.

Крім Баварії, у послугах Тюрама зацікавлений міланський Інтер.

Цього сезону Тюрам провів 17 матчів, у яких забив 13 голів та віддав чотири результативні передачі.

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