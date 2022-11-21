Баварія запропонувала контракт Тюраму

Джерело - Чемпіон.
Нападник менхенгладбаської Боруссії Маркус Тюрам може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
У 25-річного француза закінчується контракт наступного літа і Баварія має намір скористатися цим моментом і вже запропонувала гравцеві угоду на п'ять років.
Водночас, Боруссія розуміє ситуацію і хоче продати футболіста в січні за 10 мільйонів євро.
Крім Баварії, у послугах Тюрама зацікавлений міланський Інтер.
Цього сезону Тюрам провів 17 матчів, у яких забив 13 голів та віддав чотири результативні передачі.