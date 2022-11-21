Баварія запропонувала контракт Тюраму

Маркус Тюрам може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник менхенгладбаської Боруссії Маркус Тюрам може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У 25-річного француза закінчується контракт наступного літа і Баварія має намір скористатися цим моментом і вже запропонувала гравцеві угоду на п'ять років.

Водночас, Боруссія розуміє ситуацію і хоче продати футболіста в січні за 10 мільйонів євро.

Крім Баварії, у послугах Тюрама зацікавлений міланський Інтер.

Цього сезону Тюрам провів 17 матчів, у яких забив 13 голів та віддав чотири результативні передачі.