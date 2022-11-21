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Шахтар виграв грант УЄФА

Сьогодні 16:40 217 0
Шахтар отримає гроші на тренування для дітей
Шахтар виграв грант УЄФА
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар брав участь у програмі УЄФА Foundation for Children і зумів виграти грант спілки для організації дитячих тренувань.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Суму гранту клуб не оголосив, але за гроші від УЄФА зможуть займатися 600 хлопчиків та дівчаток у 8 містах України, у тому числі тих, що були деокуповані українською армією.

Програма буде діяти протягом 12 місяців, починаючи з березня 2023 року.

Раніше стала відома сума відступних у контракті вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

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