Гравці збірної Англії збираються встати на коліно перед матчем з Іраном

Футболісти збірної Англії збираються встати на коліно перед матчем ЧС-2022 проти Ірану.

Про це розповів головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт.

Gareth Southgate has confirmed England will take the knee at the World Cup in Qatar, saying that "that inclusivity is very important" ⚽



Latest: https://t.co/lTBkStS9GE pic.twitter.com/vQjfY7e5ER