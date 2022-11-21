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Ванат та Лонвейк - у старті Динамо на матч з Вересом

Сьогодні 13:22 322 0
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом
Ванат та Лонвейк - у старті Динамо на матч з Вересом
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру УПЛ рівненський Верес зіграє з київським Динамо.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч Є., Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Шарай, Гайдучик

Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим

Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Лонвейк, Ванат

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора

Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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