Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру УПЛ рівненський Верес зіграє з київським Динамо.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч Є., Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Шарай, Гайдучик
Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим
Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Лонвейк, Ванат
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.