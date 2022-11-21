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Роналду: Ставте гравцям збірної питання про ЧС, а не про мене

Сьогодні 13:00 198 0
Капітан збірної Португалії розповів про атмосферу в команді
Роналду: Ставте гравцям збірної питання про ЧС, а не про мене
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - The Sun.

Атмосфера в збірній Португалії чудова напередодні ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів капітан команди Кріштіану Роналду.

"Атмосфера в складі чудова, проблем немає. У нас є одна мета – виграти цей турнір. Тому прошу – коли наступний гравець прийде на пресконференцію, не запитуйте його про Кріштіану. Ставте питання про чемпіонат світу. Справа Роналду закрита. Постійна писанина про Кріштіану дратує", – сказав форвард.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відправить Роналду у молодіжну команду.

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