Роналду: Ставте гравцям збірної питання про ЧС, а не про мене

Атмосфера в збірній Португалії чудова напередодні ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів капітан команди Кріштіану Роналду.

"Атмосфера в складі чудова, проблем немає. У нас є одна мета – виграти цей турнір. Тому прошу – коли наступний гравець прийде на пресконференцію, не запитуйте його про Кріштіану. Ставте питання про чемпіонат світу. Справа Роналду закрита. Постійна писанина про Кріштіану дратує", – сказав форвард.