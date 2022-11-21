Інгулець - Львів: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру УПЛ Інгулець вдома зіграє з ФК Львів.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Інгулець: Паламарчук – Смоляков, Ковальов, Павлов, Нагієв – Кучеренко, Кухарук – Запорожець, Клименко, Козак – Сітало
Запасні: Кучер, А. Блізніченко, Марусич, В. Блізніченко, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Головкін, Сидоренко, Саків, Поспєлов, Резепов
Львів: Ільющенков – Грисьо, Сімінін, Вовкун, Никитюк, Полегенько – Бойко, Васильєв, Мильченко – Бугай, Нич
Запасні: Пономаренко, Ольховий, Муравський, Р. Михайлів, В. Михайлів, Крушинський, Сасовський, Ременяк, Шишка
Матч розпочнеться о 12:00 за київським часом.