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Інгулець - Львів: стартові склади команд

Сьогодні 11:59 207 0
Матч розпочнеться о 12:00 за київським часом
Інгулець - Львів: стартові склади команд
#Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру УПЛ Інгулець вдома зіграє з ФК Львів.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Інгулець: Паламарчук – Смоляков, Ковальов, Павлов, Нагієв – Кучеренко, Кухарук – Запорожець, Клименко, Козак – Сітало

Запасні: Кучер, А. Блізніченко, Марусич, В. Блізніченко, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Головкін, Сидоренко, Саків, Поспєлов, Резепов

Львів: Ільющенков – Грисьо, Сімінін, Вовкун, Никитюк, Полегенько – Бойко, Васильєв, Мильченко – Бугай, Нич

Запасні: Пономаренко, Ольховий, Муравський, Р. Михайлів, В. Михайлів, Крушинський, Сасовський, Ременяк, Шишка

Матч розпочнеться о 12:00 за київським часом.

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