Карвахаль та Гільямон пропустили ранкове тренування збірної Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Захисники збірної Іспанії Дані Карвахаль та Уго Гільямон не були присутні на ранковому тренуванні команди.
Про це повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас.
Футболіст Реала застудився, а Гільямон відчуває дискомфорт у коліні, через що займався на велотренажері.
У загальну групу повернувся нападник Атлетіко Альваро Мората.
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Día 4 de la @SEFutbol en Doha.— Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) November 21, 2022
Primer entrenamiento de los dos que hay previstos para hoy:
✔ Con Morata;
❌ Sin Carvajal, que está resfriado;
❌ Sin Guillamón, que sigue recuperándose de sus molestias ennla rodilla y que realiza bicicleta estática. pic.twitter.com/sIrTuaSSTJ