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Карвахаль та Гільямон пропустили ранкове тренування збірної Іспанії

Сьогодні 11:53 163 0
У загальну групу повернувся нападник Атлетіко Альваро Мората
Карвахаль та Гільямон пропустили ранкове тренування збірної Іспанії
#Збірна Іспанії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Захисники збірної Іспанії Дані Карвахаль та Уго Гільямон не були присутні на ранковому тренуванні команди.

Про це повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас.

Футболіст Реала застудився, а Гільямон відчуває дискомфорт у коліні, через що займався на велотренажері.

У загальну групу повернувся нападник Атлетіко Альваро Мората.

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