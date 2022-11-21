Карвахаль та Гільямон пропустили ранкове тренування збірної Іспанії

У загальну групу повернувся нападник Атлетіко Альваро Мората

Джерело - Чемпіон.

Захисники збірної Іспанії Дані Карвахаль та Уго Гільямон не були присутні на ранковому тренуванні команди.

Про це повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас.

Футболіст Реала застудився, а Гільямон відчуває дискомфорт у коліні, через що займався на велотренажері.

У загальну групу повернувся нападник Атлетіко Альваро Мората.

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