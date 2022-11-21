Матч з Ворсклою стане для Шахтаря останнім у 2022 році

Джерело - Чемпіон.
Матч Шахтаря проти Ворскли в межах 15-го туру УПЛ стане останнім поєдинком донеччан у чемпіонаті України цього року.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Перенесені матчі Шахтаря проти Миная та Львова не відбудуться до початку зимової паузи УПЛ.
🔜 Наступний матч – останній у 2022 році.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 20, 2022
⚽️ #ШахтарВорскла
🏆 Прем’єр-ліга, 15-й тур
📅 23 листопада ⏰ 14:00
📍 «Арена Львів»
⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/Hp9Ico7kMR
Протистояння були перенесені на прохання Шахтаря через підготовку до Ліги чемпіонів та інтенсивного графіка.