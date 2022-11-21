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Матч з Ворсклою стане для Шахтаря останнім у 2022 році

Сьогодні 09:59 261 0
Перенесені матчі з Минаєм та Львовом відбудуться наступного року
Матч з Ворсклою стане для Шахтаря останнім у 2022 році
#Ворскла, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Матч Шахтаря проти Ворскли в межах 15-го туру УПЛ стане останнім поєдинком донеччан у чемпіонаті України цього року.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Перенесені матчі Шахтаря проти Миная та Львова не відбудуться до початку зимової паузи УПЛ.

Протистояння були перенесені на прохання Шахтаря через підготовку до Ліги чемпіонів та інтенсивного графіка.

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