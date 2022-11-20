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Юнацька збірна України перемогла Кіпр та достроково вийшла до еліт-раунду відбору

Сьогодні 16:24 295 0
Юнацька збірна України перемогла Кіпр та достроково вийшла до еліт-раунду відбору

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 листопада, юнацька збірна України U-19 (футболісти не старші 2004 року народження) переграла Кіпр у кваліфікації Євро-2023.

Після перемоги над Косовом (1:0) свій другий поєдинок у групі 3 підопічні Сергія Нагорняка проводили у шведському місті Норрчепінг (стадіон Норрчепінгс Ідроттспаркен) зі збірною Кіпру. Українці здобули перемогу з рахунком 4:1.

Таким чином, збірна України U-19 набрала шість очок і забезпечила собі місце в еліт-раунді відбору Євро-2023, оскільки нижче другого рядка не фінішує. Залишається відкритим лише питання, з якого місця синьо-жовті туди кваліфікуються. Наступний матч наша команда проведе 23 листопада проти Швеції.

Нагадаємо, дві перші команди кожної з 13-ти груп та найкращий володар третього місця (за результатами матчів із першою та другою командами групи) навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії. Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господаря турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду. Жеребкування цього етапу турніру відбудеться 8 грудня поточного року.

Євро-2023 (U-19)
Кваліфікаційний раунд, група 3
20 листопада

Україна (U-19) - Кіпр (U-19) 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Варфоломєєв (пен), 1:1 - 20 Савва, 2:1 - 67 Царенко, 3:1 - 69 Царенко, 4:1 - 79 Федор

Україна (U-19): Герета, Кітела, Удод, Слюбік, Булеза (к), Федор (Харабара, 85), Варфоломєєв, Ярмолюк (Семенець, 90+2), Лосенко (Царенко, 58), Горбач (Пастух, 85), Ющенко (Пушкарьов, 58).

Кіпр (U-19): Стіліанідіс, Венізелу, Каяфас, Евангелу, Фенерідіс (Джіама, 63), Цуцукі (Атанасіу, 71), Вронтіс (к), Асіменос (Дейфер, 71), Зінонос (Кіріакідіс, 71), Савва, Георгіу (Спірідакіс, 75).

Попередження: Удод (56), Харабара (89) - Савва (83), Вронтіс (89), Кіріакідіс (90+1), Спірідакіс (90+4).

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