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Кривбас поступився Металісту 1925 у 14 турі УПЛ

Сьогодні 15:50 236 0
Гості перемагають у 14-у турі УПЛ
Кривбас поступився Металісту 1925 у 14 турі УПЛ
#Кривбас, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 здобув перемогу над Кривбасом у межах 14 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 20 листопада

Кривбас - Металіст 1925 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 автогол Дебелко, 0:2 - 44 Борячук 44

Кривбас: Сарнавський, Якімець, Вернидуб, Ловріч, Дібанго (Стецьков 46), Банада, Капіч (Татарков 46), Задерака (Микитишин 60), Хомченовський, Волошин (Устименко 73), Дебелко (Хобленко 60)

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Вачіберадзе, Русин (Дмитренко 78), Габелок, Кравченко (Ткачук 90), Ременюк, Борячук (Чирук 67)

Жовті картки: Габелок 56, Якимець 66

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