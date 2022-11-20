Кривбас поступився Металісту 1925 у 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 здобув перемогу над Кривбасом у межах 14 туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:2.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 20 листопада
Кривбас - Металіст 1925 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 автогол Дебелко, 0:2 - 44 Борячук 44
Кривбас: Сарнавський, Якімець, Вернидуб, Ловріч, Дібанго (Стецьков 46), Банада, Капіч (Татарков 46), Задерака (Микитишин 60), Хомченовський, Волошин (Устименко 73), Дебелко (Хобленко 60)
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Вачіберадзе, Русин (Дмитренко 78), Габелок, Кравченко (Ткачук 90), Ременюк, Борячук (Чирук 67)
Жовті картки: Габелок 56, Якимець 66