Мессі буде готовим зіграти в матчі з Саудівською Аравією

Аргентинець тренувався індивідуально напередодні ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі буде готовим до матчу проти Саудівської Аравії на ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.

Хавбек ПСЖ не має проблем зі здоров’ям. Мессі тренується поза загальною групою, бо не має потреби у більших навантаженнях.

Leo Messi está bien. Se entrenó aparte por pequeñas sobrecargas. Es natural que no se exija cuando no es necesario.

Está bien para el 22 de noviembre. — Gastón Edul (@gastonedul) November 19, 2022

Раніше повідомлялося, що Мессі регулюють активність через перевантаження литкових м’язів.