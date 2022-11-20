Мессі буде готовим зіграти в матчі з Саудівською Аравією

Джерело - Чемпіон.
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі буде готовим до матчу проти Саудівської Аравії на ЧС-2022.
Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.
Хавбек ПСЖ не має проблем зі здоров’ям. Мессі тренується поза загальною групою, бо не має потреби у більших навантаженнях.
Leo Messi está bien. Se entrenó aparte por pequeñas sobrecargas. Es natural que no se exija cuando no es necesario.— Gastón Edul (@gastonedul) November 19, 2022
Está bien para el 22 de noviembre.
Раніше повідомлялося, що Мессі регулюють активність через перевантаження литкових м’язів.