Головне
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022
Сьогодні 08:03 1670
Ферстаппен виграв останній етап Формули-1 сезону 2022 року
Сьогодні 16:47 145
Юнацька збірна України перемогла Кіпр та достроково вийшла до еліт-раунду відбору
Сьогодні 16:24 294
Кривбас поступився Металісту 1925 у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:50 235
Минай вирвав перемогу в Металіста в 14 турі УПЛ
Сьогодні 13:56 294
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 11:36 412
Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця
Сьогодні 10:27 428
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:56 1179
Бензема пропустить чемпіонат світу-2022 через травму
Сьогодні 08:09 436
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 07:50 8404 7
Прямі трансляції

Мессі буде готовим зіграти в матчі з Саудівською Аравією

Сьогодні 15:41 231 0
Аргентинець тренувався індивідуально напередодні ЧС-2022
Мессі буде готовим зіграти в матчі з Саудівською Аравією
#Ліонель Мессі, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі буде готовим до матчу проти Саудівської Аравії на ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.

Хавбек ПСЖ не має проблем зі здоров’ям. Мессі тренується поза загальною групою, бо не має потреби у більших навантаженнях.

Раніше повідомлялося, що Мессі регулюють активність через перевантаження литкових м’язів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Минай - Металіст: де дивитися матч УПЛ Минай - Металіст: де дивитися матч УПЛ 1351
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 3522
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2022
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 1670
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8404 7
Збірна Катару зіграє з Еквадором: розклад матчів ЧС-2022 на 20 листопада Збірна Катару зіграє з Еквадором: розклад матчів ЧС-2022 на 20 листопада 1299
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57543 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7023
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32296
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46129
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28638
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61738